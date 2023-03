Już w poniedziałek, 27 marca, przypada Międzynarodowy Dzień Teatru. Świętować będzie można jednak przez cały tydzień już od tego weekendu w Lubuskim Teatrze. Z tej okazji na Dużej Scenie zobaczycie premierowy spektakl „Przedstawię Ci tatę”.

Obchody Międzynarodowego Dnia Teatru to jednak nie tylko nowy spektakl w repertuarze Lubuskiego Teatru. O tym, co będzie się działo w ramach tego święta, mówi Magdalena Pawlak, kierownik działu impresariatu Lubuskiego Teatru.

Będzie się dużo działo, bo będą warsztaty. Będzie można przyjść na te warsztaty i będą mogły z tego skorzystać osoby dorosłe i dzieci. Będą konkursy. Także każdy coś dla siebie znajdzie. Będzie sobie można przyjść, zrobić zdjęcie, popatrzeć, jak to też wygląda od drugiej strony, no i oczywiście tutaj ta premiera 1 kwietnia, więc myślę, że to taka fajna klamra.