Po dosyć długiej, pandemicznej przerwie Lubuski Teatr w Zielonej Górze szykuje się do spektakli dla młodszych widzów. Bogata oferta bajek i przedstawień dla milusińskich rusza już w kwietniu. Na pierwszy rzut pójdą “Trzy świnki”.

Co jeszcze będzie można zobaczyć na scenie? O tym Magdalena Pawlak z Lubuskiego Teatru.

Będziemy grać bajkę pt. “Dziewczynka z zapałkami”. Są to bajki, które będziemy wznawiać. Do tego “Samolub”. Spektakle bardzo fajnie nam się sprzedają. Cieszymy się, że przedszkola i szkoły chcą do nas przychodzić.