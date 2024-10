Nadchodzący weekend w Lubuskim Teatrze należeć będzie do dwóch premierowych sztuk. Widzowie zobaczą „Casting” w reżyserii Wojciecha Romańczyka oraz „Pchłę Szachrajkę” w reżyserii Roberta Kurasia.



Tytułowy „Casting” został przygotowany w nowoczesnej formule, a scenariusz inspirowany jest prawdziwymi wydarzeniami związanymi z osobami, które uwolniły się z pułapek uzależnień, jest to również casting do życia, do społeczeństwa.

Scenografię przygotował Adam Łucki, który w rozmowie z Radiem Index zdradził, że zależało mu, aby studio telewizyjne odbiegało od tego, co znamy ze szklanego ekranu.

Właśnie chcieliśmy postawić na coś innego, żeby nie było tak, iż widz ma przed sobą królestwo LED-ów. W związku z tym cała konwencja powstała w konwencji: Punku i Pop-artu, jest alternatywna, ciekawa i odpowiada na intencje reżysera i sposób prowadzenia aktora.

Scenariusz oparty jest na kontraście i zderzeniu.

Pomiędzy plastikiem w jaki jesteśmy wpychani, a rzeczywistością. Ludzie mają realne problemy i wyśmiewanie ich i bagatelizowanie w mediach społecznościowych jest nagminne i chciałbym pokazać, że jest to nieskuteczne.

Ta teatralna nowość swoją premierę ma w piątek, 25 października, o godzinie 19:00 na kameralnej scenie Lubuskiego Teatru. W sobotę o godzinie 16:00 zobaczymy także „Pchłę Szachrajkę” na podstawie tekstu Jana Brzechwy, a to już na scenie Teatru lalek, skąd taki wysyp premier? To już pytanie do Roberta Czechowskiego dyrektora teatru.

To się generalnie bardzo rzadko zdarza, ale w tej chwili jest wysyp projektów. Poruszamy się na trzech płaszczyznach: Przestrzenie Sztuki oraz projekty ministerialne KPO, pieniądze unijne oraz zaprzyjaźnione teatry i przyjaciele z Niemiec.

Kolejne nowe spektakle już wkrótce, a bieżący repertuar dostępny jest na stronie teatru.