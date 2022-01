Producent muzyczny Grzegorz Jacewicz pracujący pod pseudonimem artystycznym J.Amon w nowy rok wchodzi z przytupem. Szerokiej publiczności udostępnił numer nagrany z Rademenezem. Singiel “Daleko” już zbiera dobre recenzje.

To już trzeci numer, który panowie nagrali wspólnie, co świadczy o tym, że ich współpraca się zacieśnia, a sam J.Amon nie czuje stresu przy kolaboracji z mistrzem świata we freestylu.

My się dobrze dogadujemy, a nasz układ jest braterski. Każdy od każdego uczy się nowych rzeczy. Ostatnio nie było czasu żeby na luzie pogadać o tematach muzycznych, ale teraz w nowy rok wchodzimy z nową siłą. Wydaję mi się, że nasze wspólne numery nagrywamy w dobrym tempie. Grzegorz Jacewicz

Grzegorz Jacewicz, podkreśla, że nastawia się także na współprace z zielonogórskimi talentami, bo jak stwierdził w rozmowie z Radiem Index, w winnym grodzie mamy sporo kreatywnych osób z dobrymi wokalami. Dlatego doszedł do wniosku, że warto otworzyć dla nich swoje studio.

Obecnie moja współpraca z talentami jest intensywana, studio jest otwarte dla wszystkich. Zapraszam serdecznie, nagrywam wokale, miksuje i masteruje, jeśli ktoś potrzebuje pomocy w kwestiach produkcyjnych jestem dostępny. Na mojej stronie FB są inormacje o działaności mojego studia Grzegorz Jacewicz

Oprócz działalności w Zielonej Górze J.Amon współpracuje z duetem Kalwi & Remi. Dla niego to będzie pracowity rok.