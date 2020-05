Od dziś (4 maja) możemy oddawać książki wypożyczone z biblioteki Norwida. Na razie do biblioboxu, czyli czerwonej skrzynki przed budynkiem. W ten sposób bibliotekarze przyjmują również inne materiały, np. filmy.

Zwrócone egzemplarze z biblioboxu trafią na 14 dni do pomieszczeń kwarantanny. Jednocześnie chcielibyśmy poinformować naszych czytelników, że na przetrzymane materiały czekamy do końca maja. Najpóźniej do 30 czerwca zostaną one przez nas ściągnięte z kont czytelników. Naliczanie kar wstrzymane z dniem 13 marca zostanie odblokowane 1 lipca. Oczywiście jeżeli ktoś miał naliczone kary przed 12 marca, pozostają one w mocy.