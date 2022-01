Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, The Weeknd wydał swój piąty studyjny album. W realizację płyty zatytułowanej „Dawn FM” zaangażowani byli Tyler, the Creator, Lil Wayne, Quincy Jones, Oneohtrix Point Never i Jim Carrey.

Na początku tygodnia gwiazdor zaprezentował oficjalną zapowiedź wydawnictwa. Pojawiły się również informacje o nowym dźwiękowym uniwersum Kanadyjczyka. Za produkcję dzieła wraz z The Weekndem odpowiadają Max Martin, Oscar Holter, a także Quincy Jones, znany ze współpracy z Michaelem Jacksonem oraz mistrz eksperymentalnej elektroniki, Oneohtrix Point Never.

Z okazji premiery „Dawn FM”, The Weeknd przygotował specjalny występ „103.5 Dawn FM”, który będzie streamowany na żywo na kanale Amazon Music na Twitch oraz w aplikacji Amazon Music. Jednocześnie artysta uruchomił sprzedaż ekskluzywnych ubrań związanych z przedsięwzięciem. Bluzy i T-shirty upamiętniające „103.5 Dawn FM” można kupować tylko przez 48 godzin na TEJ STRONIE.

„Dawn FM” to piąty studyjny krążek The Weeknda, zapowiadany singlem „Take My Breath”. Płyta jest następcą przełomowej w karierze „After Hours”.