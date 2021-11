Album został napisany w trakcie pandemii. Sting opowiada na nim o osobistych stratach, zakłóceniach, zamknięciu oraz nadzwyczajnej sytuacji społecznej i politycznej.

Poruszając tak wiele kwestii i tematów, Sting wybrał na tytuł „The Bridge”, gdyż „most” (ang. bridge) symbolizuje trwałe i wciąż ewoluujące ogniwo łączące idee, kultury, kontynenty czy nawet brzegi rzeki. To jednocześnie droga w przeszłość, dlatego Sting zaczął zastanawiać się nad muzyką i miejscami, które go ukształtowały.

Nowa strona stanowi uzupełnienie płyty. Fani znajdą tam teksty piosenek oraz tematy zawarte na „The Bridge”, które pozwolą na dogłębny wgląd w kreatywny proces Stinga.

Wraz z premierą płyty, która ukaże się 19 listopada, na stronie pojawią się dodatkowe materiały. Sympatycy będą też mogli umieszczać tam swoje wiadomości, zdjęcia czy historie nawiązujące do tematów z „The Bridge” i muzyki Stinga.

Interaktywna strona internetowa, to kolejne cyfrowe przedsięwzięcie Stinga przygotowane w ramach promocji nadchodzącego dzieła. W ubiegłym miesiącu wokalista zainicjował serię publikowanych co tydzień filmików „On the Bridge”, ukazujących codzienność związaną z przygotowaniami do premiery „The Bridge”.

Strona „The Bridge” nie jest pierwszą, którą Sting uruchomił w tym roku. Wcześniej 17-krotny laureat Grammy przygotował witrynę poświęconą swojej płycie „Duets”, na której znalazły się szczegółowe informacje dotyczące piosenek i kooperacji, a także zdjęcia oraz wideo-komentarze.

Album „The Bridge” promują dwa single – radosny „If It’s Love”, który już stał się radiowym hitem oraz otwierający całość, rockowy „Rushing Water”.