Shawn jest współproducentem albumu razem z Kid Harpoon (Harry Styles) oraz Nate’em Mercereau. Mendes komponował utwory wspólnie z nominowanym do Grammy Scottem Harrisem. Laureat Grammy Frank Dukes wyprodukował singiel „Monster” nagrany w duecie z Justinem Bieberem.

Na albumie „Wonder” gościnnie pojawia się Anderson .Paak – jego perkusję usłyszymy w kawałku „Teach Me How To Love”. Wydawnictwo promują single „Wonder” i „Monster (Shawn Mendes & Justin Bieber)”.

Na całym świecie Shawn Mendes sprzedał ponad 20 mln albumów i 175 mln singli. Jego katalog liczy ponad 31 miliardów streamów i ponad 8 miliardów wyświetleń na YouTube. Mendes zagrał dwie wyprzedane światowe trasy koncertowe z ponad milionem sprzedanych biletów (w tym w takich legendarnych miejscach jak Madison Square Garden czy O2 Arena w Londynie, które wyprzedały się w minuty). Na swojej ostatniej trasie Mendes wyprzedał w kilka minut Rogers Centre w rodzinnym Toronto. Tournée rozpoczęło się w marcu 2019 i objęło ponad 100 dat w Wielkiej Brytanii, Europie, Ameryce Północnej, Ameryce Południowej, Azji i Australii oraz Nowej Zelandii.Na swoim albumie, na którym znajdziemy 14 utworów, Shawn Mendes z zachwycającym efektem łączy przestrzeń, epickość oraz intensywność. To brzmienie mężczyzny, który jest całkowicie i beznadziejnie zakochany – AP

Ze swoim szczerym spojrzeniem na miłość i sławę, „Wonder” przypomina słuchaczom, że Mendes wciąż jest 22-lakiem, który dopiero próbuje wszystko rozgryźć. Choć jest młody, tworzy bardzo zniuansowane piosenki, które uderzają we właściwą strunę. Mendes odsłania się na albumie, pozostawiając fanów w zachwycie i z pytaniem, co dalej