Do sklepów i serwisów cyfrowych trafiło nowe wydawnictwo Sama Smitha – „Love Goes: Live at Abbey Road Studios”. Kameralny 13-utworowy set zawiera nowe wersje „Diamonds”, „Promises”, „Dancing With A Stranger” oraz cover kultowego kawałka „Time After Time” Cyyndi Lauper.

Występ Sama Smitha w Abbey Road był jedynym koncertem gwiazdy w 2020 roku, jak również premierowym wykonaniem utworów z albumu „Love Goes”. Pełna tracklista poniżej. W setliście nie zabrakło wielkich hitów z debiutanckiego „In The Lonely Hour”: „Lay Me Down” i „Stay With Me”. Sam Smith zaprezentowali także cover „Time After Time”.

Sam Smith są jednym z najbardziej docenianych współczesnych artystów – na koncie mają ponad 25 mln sprzedanych albumów, 30 miliardów streamów, wyprzedane trasy koncertowe na całym świecie, cztery nagrody Grammy, Oscara, Złoty Glob i trzy nagrody BRIT. Pochodzący z drugiej płyty singiel „Too Good At Goodbyes” niedawno przekroczył miliard streamów na Spotify, dołączając tym samym do „Stay With Me”.