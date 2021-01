Równo miesiąc pozostał do premiery nowego spektaklu w Lubuskim Teatrze. Reżyserią ponownie zajmie Tadeusz Kuta, znany już widzom z realizacji komedii „Szczęściarze”. Teraz bierze na warsztat sztukę pt. „Pralnia”. Co będzie się w niej prało?

W spektaklu zagra Elżbieta Donimirska, Janusz Młyński i Ernest Nita. Dwójkę z trzech aktorów zapytaliśmy o treść i przesłanie sztuki.

„Pralnia” jest przedstawieniem zabawnym, ale i filozoficznym. Każdy powinien więc znaleźć refleksję dla siebie. Premiera – 27 lutego.

Obecnie praca w Lubuskim Teatrze skupia się głównie na próbach do spektakli. Oprócz „Pralni” w przygotowaniu jest „Droga do szczęścia”. Aktorzy przyznają, że po dłuższej przerwie od grania nie zawsze jest łatwo wykonywać swój zawód.