W Muzeum Ziemi Lubuskiej odbędzie się w tym roku, wiele różnych wydarzeń. W czerwcu odbędzie się wystawa o Malarstwie Carla Seifferta, malarza z Zielonej Góry.

Carl Friedrich Seiffert należy do grona cenionych malarzy związanych z XIX-wieczną Zieloną Górą. Artysta kształcił się w Berlińskiej Akademii Sztuk Pięknych. Do najbardziej znanych prac w dorobku malarskim należą: „Góra Jungfrau w Szwajcarii”, „Błękitna grota na Capri” czy „Cieśnina Messina”. Zastępca dyrektora muzeum, doktor Longin Dieżyc, przedstawił, dlaczego wybrali akurat tego malarza.

Carl Friedrich Seiffert jeden z tych malarzy, których chcemy szerzej zaprezentować. Stała galeria to jest to, co warto bliżej społeczności zielonogórskiej przedstawić i będzie to godne upamiętnienia i 800 lecia miasta, ale także 100 lecia muzeum, bo warto pamiętać, że muzeum w Grinbergu powstało w 1920 roku, żeby upamiętnić 700 lecie miasta, a więc w tej chwili, po stu latach, no myślę, że będzie bardzo dobrze, kiedy zostanie po tych obchodach jakiś trwały ślad. Taka stała ekspozycja upamiętni malarza, który urodził się w Zielonej Górze w 1809 roku, skończył akademie berlińską, jest znanym i cenionym pejzażystą. W Grinbergu zostały prace tego malarza, mamy w zbiorach 6 przedstawień, o właśnie tutaj to jest pejzaż z potokiem, taki bardzo charakterystyczny dla tego pejzażysty, który później odbył no taka obowiązkową podróż do Włoch. Tam jest inne światło, inne krajobrazy, inne klimaty, inaczej się żyje i wielu artystów jedzie poznać południe Europy