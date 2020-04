Na kanale biblioteki Norwida na YouTubie dostępny jest już najnowszy odcinek „Poczytajek”. Tym razem bajkę dla najmłodszych czytał nasz redakcyjny kolega, Romek Awiński. Była to książka „Tutlandia. Niespodzianki” autorstwa Agnieszki Ginko.

Próbkę tego, jak Romek sprawdził się w roli lektora, możecie usłyszeć również teraz:

To nie jedyna atrakcja, jaką „Norwid” proponuje dzieciom. Filia nr 11 przy Ptasiej, czyli Biblioteka Piotrusia Pana jest aktywna na Facebooku. Tam w każdy wtorek o 13:00 zachęca dzieci do malowania ilustracji do bajek. Codziennie o 14:00 odbywa się z kolei konkurs „Czy znasz tytuł?”. Dzieci muszą odgadnąć tytuł książki na podstawie fragmentu okładki.