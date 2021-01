Lubuski Teatr wszedł w nowy rok z trwającymi obostrzeniami. Nie przerywa jednak swojej pracy. Za jego kulisami dzieje się sporo, o czym świadczy chociażby współpraca z teatrem w Jeleniej Górze.

Obie instytucje przygotowały premierę spektaklu „To wiem na pewno”. Zagrało w nim czworo aktorów z teatru im. Cypriana Kamila Norwida i dwoje z teatru w Zielonej Górze.

Myślę, że powstał bardzo piękny i szlachetny projekt. Miał swoją parapremierę w niedzielę. Spłakaliśmy się wszyscy jak dzieci, ponieważ jest to bardzo wzruszające przedstawienie. Będziemy mieli potem wewnętrzny pokaz w naszym teatrze w Zielonej Górze, a potem będziemy to grali na zmianę – trochę w Jeleniej, trochę w Zielonej.

Trwają także próby nad spektaklem „Droga do szczęścia” w reżyserii Cezarego Ibera. Nie wiadomo, jak dalej będą wyglądać, ponieważ jeden z aktorów jest kontuzjowany.

Będziemy się zastanawiać z reżyserem i z aktorami, co z tym fantem zrobić. Lekarz powiedział, że co najmniej 2-3 miesiące aktor musi odsapnąć – jeden z naszych najsprawniejszych aktorów. Ale to jest samo życie – teatr to są żywi ludzie z różnymi przypadłościami.