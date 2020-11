Główna siedziba biblioteki Norwida, a także jej filie i agendy, pozostaną zamknięte do 29 listopada. Bibliotekarze nie pozostawiają jednak czytelników bez dostępu do kultury. Zachęcają do korzystania z zasobów internetowych.

Dla użytkowników biblioteki dostępna jest m.in. Zielonogórska Biblioteka Cyfrowa.

W czasie zamknięcia rekomendujemy naszym czytelnikom skorzystanie z zasobów cyfrowych, które dostępne są w Zielonogórskiej Bibliotece Cyfrowej, w Wirtualnej Czytelni Norwida. Zachęcamy także do skorzystania z naszej usługi digitalizacji na żądanie i odwiedzania naszej strony internetowej oraz profili w mediach społecznościowych. Tam będą się odbywać przeróżne wydarzenia w wersji online.

Jednym z pierwszych takich wydarzeń jest spotkanie z dietetyk Aleksandrą Majsnerowską w ramach projektu „EKOlogika”. Rozmowę z ekspertką od zdrowego żywienia będzie można zobaczyć dziś o 18:00, na stronie projektu „EKOlogika” w mediach społecznościowych. Do internetu przeniósł się także Festiwal Literacki „Proza Poetów”.