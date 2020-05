Na ten etap „odmrożenia” biblioteki Norwida czekało pewnie wielu czytelników. Od poniedziałku znów będzie można wypożyczać książki. Ze zbiorów skorzystamy jednak tylko w gmachu głównym biblioteki przy alei Wojska Polskiego.

Książki odbierzemy w czterech punktach holu w budynku. Jest jeden warunek: musimy je wcześniej zamówić przez telefon lub elektroniczny katalog.

Wypożyczane będą wyłącznie zbiory zgromadzone w budynku głównym. Punkty należeć będą do Wypożyczalni Głównej, Centrum Bibliotecznego dla Dzieci i Młodzieży, trzeci punkt – zbiorczy – tam wydawane będą zbiory z czytelni ogólnej mediateki Góra Mediów i Biblioteki Obcojęzycznej. Czwarty punkt będzie należał do Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej. Te punkty będą uruchomione od poniedziałku do wtorku w godzinach od 11:00 do 18:00, natomiast w środę, czwartek i piątek – od 8:00 do 15:00.

W holu budynku może przebywać maksymalnie 20 osób – po pięć na jedno stanowisko. Czytelnicy mają obowiązek nosić maseczki i muszą zdezynfekować ręce. Będą też mieli zmierzoną temperaturę.

Prosimy naszych czytelników o ograniczenie długości pobytu w bibliotece wyłącznie do odebrania książek. Nieczynne będą pozostałe pomieszczenia, jak również szatnia, toalety czy bar.

Jeśli będziemy chcieli oddać książki, dalej wrzucamy je do biblioboxu, czyli czerwonej skrzynki przed budynkiem. Z biblioboxu książki trafią do magazynu na tygodniową kwarantannę i dopiero po niej z powrotem włączone do zbiorów.