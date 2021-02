Muzea i galerie sztuki znów otwierają się po lockdownie. Zielonogórskie placówki przygotowują się na zwiedzających. Szykują nowe ekspozycje i jednocześnie przypominają, jakie zasady obowiązują w czasie wizyty.

Muzeum Ziemi Lubuskiej zaprasza do siebie od środy, 3 lutego. Do obejrzenia na żywo będzie m.in. kolekcja porcelany ze zbiorów Piotra Pudłowskiego.

Troszeczkę była „uwięziona”, trochę tylko udostępniona, więc liczymy, że ta wystawa czy znajdująca się niedaleko ekspozycja o zabawkach będzie mogła być odwiedzana. W końcu nasza publiczność swobodniej będzie mogła zwiedzać muzeum, oczywiście w reżimie sanitarnym. Przynajmniej tyle możemy udostępnić, żeby powitać naszych gości, bo też jesteśmy stęsknieni za publicznością.

Skansen w Ochli do tej pory działał na zasadzie parku etnograficznego – turyści mogli zobaczyć zabytki architektury tylko z zewnątrz. Teraz umożliwia im wejście do środka, choć też z pewnymi ograniczeniami.

Mamy zabezpieczenia w postaci drewnianych krat – będzie można wejść i pooglądać izby. Już od jutra będziemy otwierali poszczególne chaty. Cieszymy się, że możemy je udostępnić, bo w końcu dla państwa działamy. Brakowało nam tego kontaktu.

Skansen rozpoczął też przygotowania do Kaziuków – corocznego jarmarku przed Wielkanocą. Godziny otwarcia muzeum w sezonie zimowym (do 30 kwietnia) pozostają bez zmian. Jest ono czynne od 10:00 do 15:00, także w soboty i niedziele. Muzeum Ziemi Lubuskiej zwiedzimy natomiast od środy do piątku w godzinach 12:00-17:00, w sobotę od 10:00 do 15:00 i w niedzielę od 10:00 do 16:00.