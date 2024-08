Meghan Trainor prezentuje „Timeless”, album, który zbiega się z jubileuszem 10-lecia kariery artystki. „Nie mogę uwierzyć, że minęło 10 lat, odkąd to wszystko się zaczęło. Nigdy nie byłam bardziej wdzięczna za życie, które podarowali mi moi niesamowici Megatronz. Ten nowy album i trasa są dla nich, a także dla mojej pięknej rodziny” – mówi.



„Timeless” to celebracja rozwoju artystycznego Meghan w ciągu minionej dekady. Meghan skupia się na self-love i emanuje większą pewnością siebie niż kiedykolwiek wcześniej. „Timeless” to zbiór świetnych tekstów połączonych z charakterystyczną dla Trainor produkcją.

Meghan Trainor po raz pierwszy przeszła do historii w 2014 roku, wydając swój diamentowy singiel „All About That Bass”. Od tego czasu wielokrotnie nagradzana piosenkarka, autorka tekstów i multiinstrumentalistka zdobyła nagrodę Grammy dla Najlepszego nowego artysty, osiągnęła osiem multiplatynowych singli i dwa platynowe albumy, wyprzedała trzy światowe trasy koncertowe, zdobyła hity dla rówieśników z całego świata pop i country oraz otrzymała niezliczone nagrody i nominacje. Rozwijając swój wpływ na popkulturę, przez dwa sezony występowała w przebojowym serialu „Fox The Four: Battle for Stardo” oraz w panelu trenerskim „The Voice UK” u boku Sir Toma Jonesa, will.i.ama i Olly’ego Mursa.

Meghan rozpoczęła 2023 rok jako jurorka australijskiego „Idola”. W marcu wydała wersję deluxe „Made You Look”, która zawierał 3 nowe piosenki, w tym przebojowy singiel „Mother”. Zadebiutowała także jako autorka książki „Dear Future Mama”, urzekającego przewodnika po ciąży i macierzyństwie z przymrużeniem oka. Niedawno Meghan i jej mąż Daryl doczekali się drugiego dziecka.