Na początku przyszłego roku dowiemy się, do kogo trafią Lubuskie Wawrzyny 2020. Biblioteka Norwida ogłosiła właśnie kolejną edycję konkursu na najlepsze prace literackie, dziennikarskie i naukowe.

Lubuski Wawrzyn Literacki ponownie będzie wręczony w dwóch kategoriach – za prozę i poezję. Oprócz nagród głównych, czyli statuetek i nagród pieniężnych, przewidziane są także wyróżnienia.

Będą ufundowane dwa Srebrne Pióra w dwóch kategoriach i dwie nagrody pieniężne. Będzie również ufundowana nagroda pani rektor Akademii im. Jakuba z Paradyża za debiut literacki, czyli Srebrne Sokole Pióro.

O Lubuski Wawrzyn Naukowy mogą powalczyć autorzy książek o tematyce regionalnej (np. o historii lub przyrodzie województwa). Szansę na nagrodę mają również publikacje popularnonaukowe.

Do konkursu „Lubuski Wawrzyn Dziennikarski” można natomiast przesyłać materiały prasowe, radiowe, telewizyjne i internetowe. Organizatorzy liczą na to, że zgłaszane prace będą różnorodne gatunkowo.

Zachęcamy do tego, żeby były to nie tylko reportaże, publicystyka, ale także eseje, artykuły polemiczne, felietony. Wszystkie inne formy i gatunki dziennikarskie również są dopuszczone. Wspólnym mianownikiem tych materiałów powinna być ich tematyka – powinny odnosić się do województwa lubuskiego.

Prace do Lubuskich Wawrzynów 2020 można nadsyłać do 18 stycznia. Wszystkie publikacje zgłoszone do konkursu muszą być utworami, które ukazały się w tym roku. Przyjmuje je biblioteka Norwida.