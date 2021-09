Mamy dobrą wiadomość dla fanów grupy, ponieważ nadszedł koniec oczekiwań! Po pięciu latach do sklepów muzycznych i serwisów cyfrowych trafił nowy album kultowego zespołu Kombii.

Nie da się ukryć, że od dłuższego czasu słuchacze i fani zespołu zadawali za pośrednictwem mediów społecznościowych wciąż to samo pytanie: „Kiedy nowa płyta?”. Niezaprzeczalnie apetyt wzrastał z wydaniem dwóch singli zapowiadających premierę nowego albumu „5”: „Przetrwamy” oraz „Ochronię nas”. Dwa dni przed premierą krążka, zespół udostępnił premierowy utwór „Miłość znajdzie nas”.

– To trwało dość długo, było sporo różnych perturbacji i na koniec jeszcze pandemia… Ale jest!!! – komentuje Grzegorz Skawiński.

Tytuł nowego krążka wydaje się brzmieć dość enigmatycznie – co za sobą kryje tajemnicza „5”?

– Nasz nowy album „5” to po prostu piąty krążek po reaktywacji zespołu z oryginalną nową muzyką, stąd taki tytuł. Naszemu pokoleniu piątka kojarzy się z najlepszą oceną. Mamy nadzieję, że nowy materiał przypadnie Wam do gustu i ocenicie dobrze naszą pracę, na piątkę oczywiście – mówi Skawiński.

Na płycie pojawiło się 11 utworów oraz 4 bonusowe. Jakiego stylu muzycznego możemy się spodziewać po nowym albumie?

– Płytę podzieliliśmy między dwóch producentów, co zaowocowało dwoma odsłonami naszego brzmienia. Jedna część jest ewidentnie nawiązująca do lat 80. i mocno elektroniczna, a druga pop-rockowa, bardziej gitarowa, co jest przecież dla nas naturalne. Poruszamy się swobodnie w obu stylach. Jesteśmy bardzo ciekawi Waszych opinii. Przy płycie pracowało sporo osób i zaproszonych gości, „starzy” i „nowi” twórcy tekstów.

Zaprosiliśmy do współpracy zupełnie nowych producentów i realizatorów. Pracowało nam się znakomicie! Myślimy, że to będzie słychać na płycie! Życzymy dobrej zabawy i refleksji przy słuchaniu – Grzegorz Skawiński.