Zielonogórskie Zaduszki to wieczór wspomnień o znanych zielonogórzanach, którzy odeszli w ciągu ostatniego roku. W Muzeum Ziemi Lubuskiej spotykają się przyjaciele i członkowie rodzin tych osobistości. W tym roku wydarzenie było poświęcone trzem osobom ze środowiska kulturalnego i społecznego Zielonej Góry.

Uczestnicy spotkania rozmawiali m.in. o dokonaniach i życiu Anny Gapińskiej-Myszkiewicz, zielonogórskiej malarki. Artystka zmarła latem tego roku. Znana była chociażby z cyklu malarskiego „Pejzaż lubuski znad Odry i Bobru” i panoramy Zielonej Góry, którą namalowała dla Muzeum Ziemi Lubuskiej.

Pamiętam, że na obrazy Anny Gapińskiej czekało się rok, bo ona zawsze czymś zaskakiwała, coś pozytywnego, nowego wnosiła i taka właściwie była do końca. To, co ją najbardziej frapowało w twórczości, to natura. Pokazywała jakby duszę natury i to widzimy w jej obrazach. Wiele prac poświęciła swojemu dziecku – Igorowi Myszkiewiczowi, który dzisiaj jest pracownikiem naszego muzeum. To bardzo ważny cykl w jej dorobku – cykl „Autonomie” i „Mikroświat”, pokazujący właśnie świat dziecka, w bardzo specyficzny i osobisty sposób.