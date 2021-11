W tym roku Gala Literacka „Winiarka” organizowana przez Towarzystwo Miłośników Zielonej Góry odbyła się we współpracy ze Związkiem Literatów Polskich oddział w Zielonej Górze. Tegoroczną nagrodę zdobył Przemysław Piotrowski. Dlaczego jury konkursu przyznało „Winiarkę” właśnie jemu?

Jak zaznaczył w rozmowie z Radiem Index Ryszard Błażyński prezes Towarzystwa Miłośników Zielonej Góry Winnica konkurencja w tym roku okazała się bardzo duża. Zwycięzca tegorocznej nagrody „Winiarka” spodziewał się, że taką nagrodę otrzyma. O wyniku zaważył nie tylko akcent zielonogórski, dużo zależy także od przepisu na dobry kryminał.