Ten rok dla Muzeum Ziemi Lubuskiej należy do bardzo intensywnych, warto wspomnieć, że to także czas jubileuszu muzeum, które obchodzi setną rocznice swojej działalności.

Na pełnych obrotach pracuje Dział Oświatowy MZL, ten dla dzieci i młodzieży przygotował bardzo bogatą ofertę. Także mocno włączył się w pomoc dzieciom, które przyjechały do naszego miasta z Ukrainy.

Skupiliśmy się ostatnio na działalności, polegającej na wsparciu dzieci z Ukrainy. I właśnie nasze muzeum przystąpiło do takiej akcji kontaktując się z Wojewódzkim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Drzonkowie, wiedzieliśmy, że tam będą ulokowani mieszkańcy Ukrainy, wiedzieliśmy, że jest tam sporo dzieci, dlatego zgłosiliśmy się z taką ofertą przeprowadzenia warsztatów pod kątem: plastycznym, historycznym, bajkowym takich zajęć raz w tygodniu, po to żeby te dzieci oswoić z językiem polskim z naszą historią, poznać i ułatwić start w nowej rzeczywistości.

Jak mówi kierownik Działu Oświatowego Renata Gresiuk-Kowalska zajęcia są kontynuowane, ale już w innej formie. Dzieci raz w tygodniu przychodzą na warsztaty do muzeum. Ostatnio odbyły się spotkania z klasami ukraińskimi. Dzieci z pięciu takich klas mogło zobaczyć zbiory. Teraz Dział Oświatowy przygotowuje się do zajęć wakacyjnych.

Akcja lato jest już na zaawansowanym etapie przygotowań. Proponujemy w tym roku pocztówkę z Zielonej Góry. Chodzi o to by nawiązać do jubileuszu naszego miasta. W ramach tego projektu będziemy wysyłać pozdrowienia z winnego grodu.