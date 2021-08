„Happier Than Ever” to następca świetnie przyjętego „WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?”. Podobnie jak w przypadku debiutu, „Happier Than Ever” w całości zostało napisane i wyprodukowane przez Billie Eilish i jej brata Finneasa, w Los Angeles, bez udziału innych songwriterów czy producentów.

Billie Eilish zyskała rozgłos za sprawą singla „Ocean Eyes” w 2015 i od tej pory przekracza kolejne bariery za sprawą swojej twórczości łamiącej wszelkie konwencje gatunkowe. W 2019 roku ukazał się jej debiutancki album „WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?”, który zadebiutował na szczycie Billboard 200 w Stanach oraz innych listach sprzedaży w 17 krajach. Stał się także najpopularniejszym albumem roku w serwisach cyfrowych. Krążek został w całości napisany, wyprodukowany i nagrany w rodzinnym domu Billie w Los Angeles wspólnie z bratem Finneasem.

Billie Eilish przeszła do historii jako najmłodsza artystka, która otrzymała nominacje i nagrody Grammy w czterech najważniejszych kategoriach: Najlepszy nowy artysta, Album roku, Nagranie roku, Piosenka roku. Dodatkowo otrzymała nagrodę w kategorii Najlepszy album wokalny pop. Billie okazała się także najmłodszym artystą, który napisał i nagrał motyw do filmu o Jamesie Bondzie, „No Time To Die”. Również podczas tegorocznej ceremonii Grammy Billie Eilish mogła cieszyć się nagrodą – tym razem w jej ręce trafiły statuetki za Nagranie roku („everything i wanted”) oraz Najlepsza piosenka napisana dla medium wizualnego („No Time To Die”).