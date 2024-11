“Ania z Zielonego Wzgórza” czyli bohaterka popularnej książki należy do ulubionych postaci naszej biblioteki. Przed nami kolejne wydarzenia z tego szyldu, bowiem autorka Lucy Maud Montgomery obchodzi w tym roku 150 rocznice urodzin.

“Urodziny Maud”, bo taką nazwę nosi tytuł spotkania nawiązuje do tego, że autorka nie przepadała za swoim pierwszym imieniem. A, co czeka na nas w Norwidzie ? O to pytamy Anne Urbańską z Lubuskiego Laboratorium Książki.

Zapraszamy na prelekcje w wykonaniu dr Agnieszki Maruszewskiej, to jest prowadząca blog pokrewne dusze, jest również kolekcjonerka afiszy i różnych pamiątek związanych z Lucy Maud Montgomery oraz z Anią z Zielonego Wzgórza. Opowie co łączy bohaterkę i autorkę. Obie były marzycielkami.

To pierwszego dnia, a co drugiego?

29 listopada zapraszamy na warsztat: “Stwórz z nami swoją mapę marzeń” wszystko będzie się kręciło wokół marzeń. Dlatego zachęcamy naszych gości do stworzenia takiej formy.

Wydarzenie z okazji 150. rocznicy urodzin Lucy Maud Montgomery odbędzie się 28 listopada o godz. 10.45 w Sala im. Janusza Koniusza (Gmach Główny Biblioteki), drugiego dnia 29 listopada przenosimy się do Filii 4 i 9. przy ul. Podgórnej 45 o godzinie 11:00.