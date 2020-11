Zielonogórska biblioteka Norwida rusza z akcją „Książka z dostawą do domu”.

To akcja, która jest kierowana do osób, które nie mogą samodzielnie odebrać zamówionych materiałów oraz nie mają nikogo bliskiego, kto mógłby to zrobić za nich. Biblioteka znalazła już wolontariuszy i startuje z akcją.

Jakie są szczegóły tej akcji i co zrobić, by taką książkę otrzymać?

Więcej informacji także na stronie internetowej biblioteki Norwida.