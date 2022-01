Bardzo często śledzimy sylwetki absolwentów Uniwersytetu Zielonogórskiego. Po zakończonych studiach sprawdzają się w branży IT, budowlanej czy PR. Odnoszą też sukcesy w kulturze. Marta Bobko absolwentka animacji kultury na naszej uczelni na rynek muzyczny wchodzi z wysokiego C.

Jej najnowszy singiel “Baw Mnie” może stać się piosenką, którą będzie nam towarzyszyła przez najbliższe tygodnie. W trakcie studiów Marta rozwijała swoją muzyczną pasję, brała też udział w konkursie UZ Factor, który wygrała. Obecnie stawia na promocje swojego nowego numeru, przy okazji wspominając, że w Zielonej Górze otrzymała spore możliwości rozwoju.

Do singla “Baw mnie” możemy już zobaczyć teledysk dostępny w sieci. Główną rolę w klipie zagrała polska stand-uperka Ewa Błachnio.