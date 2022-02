„Reportaż z ulic (mojego) miasta” – to wystawa zdjęć zielonogórskiego społecznika, aktywisty i fotografa Kacpra Kubiaka, którą już niebawem będzie można oglądać w Norwidzie.

Autor pokazuje związek człowieka z architekturą miejską w różnych europejskich miastach.

Jest to projekt, który zawiera się w dziesięciu latach. Obejmuje siedem krajów. Zdjęcia robione są różną techniką. Analogową, cyfrową, telefonem. Jest to symbioza człowieka z architekturą miejską, tym co nas otacza.