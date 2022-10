„wszyscy marzą o miłości… reszta nie znaczy nic – to najważniejszy przekaz tej płyty” Tak Robert Gawliński zapowiada najnowszy, jubileuszowy album Wilków pt. “Wszyscy marzą o miłości”, który właśnie pojawił się na sklepowych półkach.

Singlem promującym wydawnictwo jest utwór „Duchy” do którego powstaje oniryczny teledysk autorstwa Olgi Czyżykiewicz.

Wilki, które w tym roku obchodzą 30-lecie kariery, klasycznie – produkują same hity. Dobre gitarowe rockowe granie z ważnym przekazem – to klucz do tworzenia materiału, który zawsze znajdzie odbiorcę, niezależnie od wieku.

Album Wszyscy marzą o miłości powstawał w nietypowych warunkach. Nagrania zaczęły się w 2019 roku, jednak ograniczenia związane z covidem skomplikowały prace nad albumem. Muzyka powstała zdalnie, w oddaleniu o tysiące kilometrów. Teksty Roberta Gawlińskiego niosą konkretny przekaz:

Na tej płycie pochwała dla miłości, dla muzyki, dla życia. Stąd też tytuł Wszyscy marzą o miłości. To zdanie i ten refren wydał mi się najuczciwszy, najprawdziwszy z całej płyty, powiedziany wprost, bez cienia literackiej maniany. Czas był raczej dołujący, nie chciałem pisać ani o pandemii, ani o samotności albo o samotność we dwoje czy samotności w czterech ścianach czy samotności w tłumie- mówi Robert Gawliński