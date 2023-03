To rozbrajająco szczery zapis uczuć i przeżyć artysty, zamknięty w trzynastu utworach

Wiktor Dyduła to polski wokalista i kompozytor, który od roku zapowiadał swój debiutancki album. Singlem „Dobrze wiesz, że tęsknię“ otworzył sobie drzwi do rozgłośni radiowych i serc słuchaczy. Kompozycje pełne energii i charakterystycznego dystansu do siebie i świata to to jego znak rozpoznawszy, który w całej swojej okazałości ujawnił się w piosence „Koło fortuny“, ale także w bardziej melancholijnym „Santorini“ nie daje o sobie zapomnieć. ​

– Płyta „Pal Licho!“ to mój wachlarz emocji, spostrzeżeń i przeżyć, które postanowiłem uwiecznić za pomocą muzyki i tekstu. Jest tam moja złość, zagubienie, miłość, smutek czy tytułowe stwierdzenie, które staram się wytrenować od jakiegoś czasu. Koniec końców trzeba sobie powiedzieć trudno i ruszyć z kopyta dalej!

Myślę, że każdy może znaleźć na niej coś dla siebie. Są piosenki do pobujania, dzikich pląsów, ale również nostalgiczne do płaczliwych wieczorów, czy romantyczne do spędzania czasu we dwoje, troje lub czworo. Niektóre piosenki bardzo długo czekały „w szufladzie” tym bardziej jestem bardzo szczęśliwy, że w końcu udało się je wszystkie zebrać na mojej debiutanckiej płycie.