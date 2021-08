Czwarty w karierze album Twenty One Pilots, następca wydanej w 2018 roku płyty Trench. Joseph napisał i prawie w całości sam wyprodukował „Scaled And Icy” w jego domowym studiu podczas rocznej izolacji, podczas gdy Dun dogrywał partie perkusyjne na drugim końcu kraju.

Album to owoc „wirtualnej” współpracy obydwu muzyków, przepełniony powszechnie panującymi emocjami towarzyszącymi nam w 2020 roku: niepokoju, samotności, znudzenia, czy wątpliwości dotyczących przyszłości. Duet musiał zrzec się swoich dotychczasowych przyzwyczajeń podczas pracy w studio, co wpłynęło na odważniejsze i bardziej kreatywne podejście do pisania nowej muzyki. W rezultacie stworzyli utwory, które dają nam siłę do działania, nawet pomimo chwilowych niepowodzeń.

W 2020 roku Twenty One Pilots zaskoczyli fanów wydając single „Level of Concern” oraz „Christmas Saves The Year”. Pierwszy z nich wylądował w zestawieniu Billboard Hot 100 oraz otrzymał złoty status z Stanach Zjednoczonych i pozwolił na zwycięstwo zespołu w kategorii “Favorite Artist – Alternative Rock” podczas gali American Music Awards. Dodatkowo grupa pobiła rekord Guinnessa na najdłuższy klip w historii dzięki nigdy-nie kończącemu się teledyskowi do „Level of Concern”. Wymyślony przez zespół wraz z reżyserem Jasonem Nickel i Jasonem Zadą koncept zgromadził 162 tysiące zgłoszeń od fanów z całego świata, które zostały wykorzystane do stworzenia nowego teledysku, emitowanego na YouTube w formie live’a. Co trzy minuty i czterdzieści sekund na YouTube powstawał zupełnie nowy klip, zawierający fragmenty video przesłane przez fanów. Tym samym zespół pobił rekord poprzednio należący do Pharella i jego 24-godzinnego klipu do utworu „Happy”. „Level Of Concern” był wyświetlany w formie live’a przez 177 dni, czyli 4 264 godzin, 10 minut i 25 sekund.