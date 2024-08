Album zyskał uznanie nie tylko fanów, ale także krytyki, co przełożyło się na pięć nominacji do Grammy w 1984 i trzy statuetki – za Najlepszy występ rockowy duetu lub grupy z wokalem, Piosenkę roku („Every Breath You Take”) oraz Najlepszy występ popowy duetu lub grupy z wokalem. Wydawnictwo znalazło się na 159. miejscu listy 500 najwspanialszych albumów wszech czasów „Rolling Stone’a”.