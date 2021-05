The Offspring po raz trzeci połączyło siły z legendarnym producentem Bobem Rockiem. Materiał powstawał w kilku miejscach, m.in. w należącym do zespołu studiu w Huntington Beach w Kalifornii.

Album spotkał się z niezwykle ciepłym przyjęciem ze strony krytyków. Na łamach „Kerrang!” czytamy, że „Let The Bad Times Roll” „reprezentuje mile widziany powrót zespołu, który zdecydowanie umila nam obecność na tej planecie”. Dziennikarze „Rolling Stone” docenili wiodący singiel z albumu za „powrót do charakterystycznego dla The Offspring miksu pop-punka i ironii”. Klip do utworu zgromadził już niemal 1,5 mln wyświetleń.

Zespół z okazji premiery płyty przygotował kilka niespodzianek dla fanów. 21 kwietnia Dexter Holland i Noodles dołączą do „Rolling Stone LIVE” na kanale Twitch oraz „The World’s Loudest Interview” Terry’ego „Beeza” Beezera, również na Twitchu. Noodles poprowadzi także Q&A na oficjalnym koncie The Offspting na Twitterze. 22 kwietnia Dexter i Noodles wezmą udział w serii „Ask Me Anything”.

Legendy punkowej sceny z południowej Kalifornii mają na koncie ponad 40 mln egzemplarzy sprzedanych albumów, niezliczoną liczbę nagród oraz koncertów. Ich muzyka miała olbrzymi wpływ na kilka pokoleń i była wielokrotnie wykorzystywana w filmach, serialach i grach komputerowych. Skład The Offspring tworzą wokalista Dexter Holland, gitarzysta Noodles, perkusista Pete Parada i basista Todd Morse.