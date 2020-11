Jubileuszowa, zremasterowana edycja kultowego albumu U2 „All That You Can’t Leave Behind”, wydana z okazji 20-lecia, numer 1 w 32 krajach, 12 mln sprzedanych egzemplarzy na całym świecie

Na krążek trafiły takie hity jak „Beautiful Day”, „Stuck In A Moment You Can’t Get Out Of”, „Elevation” czy „Walk On” w zupełnie nowej jakości dźwięku. Na reedycji pojawił się także utwór „The Ground Beneath Her Feet”.

Za produkcję „All That You Can’t Leave Behind” odpowiadają Daniel Lanois i Brian Eno. Nagrania odbyły się w Dublinie oraz na południu Francji. Album zdobył 7 nagród Grammy, w tym w kategorii Najlepszy album rockowy. To także jedyny album w historii, z którego dwa utwory wygrały w kategorii Nagranie roku („Beautiful Day” w 2001 i „Walk On” w 2002).