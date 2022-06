Po 6 nagrodach Grammy, wyprzedanych trasach oraz 10 albumach, z których pięć trafiło co najmniej do top 10 list sprzedaży, zespół The Black Keys ogłosił nową płytę “Dropout Boogie”, która ukazała się 13 maja.

W nagraniach udział wzięli Billy F. Gibbons (ZZ Top), Greg Cartwright (Reigning Sound) i Angelo Petraglia (Kings of Leon).

Jedenaste studyjne dzieło “jednej z najlepszych rockandrollowych formacji na Ziemi” (według “Uncut”) promuje singiel “Wild Child”, w którym pojawiają się Cartwright i Petraglia.

Album “Dropout Boogie” ukazał się dokładnie jeden dzień przed 20. rocznicą premiery pierwszego krążka The Black Keys, “The Big Come Up”. Tak jak w przypadku wszystkich dotychczasowych wydawnictw, tak i teraz Dan Auerbach i Patrick Carney napisali materiałem w swoim studiu. Pracując nad dziełem, sięgali do korzeni, miłości do oszczędnego blues rocka oraz swoich wczesnych muzycznych poczynań, kiedy tworzyli w piwnicy w Akron w Ohio.