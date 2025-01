„I’ve Tried Everything But Therapy (Part 2)” to druga część debiutanckiego albumu Teddy’ego Swims, która ukazała się 24 stycznia 2025 roku.

Album kontynuuje sukces pierwszej części, która zawierała światowe hity, takie jak wielokrotnie platynowy „Lose Control” i „The Door”. Samouki wokalista z Atlanty błyskawicznie zdobył uznanie na scenie muzycznej w 2024 roku dzięki przełomowym utworom, wyprzedanym światowym trasom koncertowym i niezapomnianym występom. Jego głos, łączący elementy R&B, soulu i popu, porusza słuchaczy swoją szczerością i emocjonalnym ładunkiem. Teddy Swims zdobył serca fanów, opowiadając w swoich tekstach o miłości, stracie i samopoznaniu.