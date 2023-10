Do serwisów streamingowych oraz na półki sklepowe trafił właśnie długo wyczekiwany, nowy album od SMOLIK//KEV FOX pt. “Belly Of The Whale”.

Jest to pierwsze długogrające wydawnictwo tego duetu od prawie ośmiu lat. Z tej okazji premierę ma również przejmująca i porywająca ballada o tym samym tytule. W klipie gościnnie wystąpił Krzysztof Zalewski.

Prawię dekadę fani duetu SMOLIK//KEV FOX czekali na kolejny album. Zespół, który w przez ten czas zagrał setki koncertów, nagrał w międzyczasie EP „Queen Of Hearts”, którego sesja nagraniowa miała miejsce w legendarnym Real World Studios w UK. Od tamtego czasu muzycy skrupulatnie pisali nowy materiał, który wiele razy zmieniał formę, a nowe piosenki kreowały nowy i ciekawy pomysł na kolejne wydawnictwo.

Wreszcie, 11 października 2023 duet może pochwalić się najnowszym długogrającym albumem zatytułowanym “Belly Of The Whale”. Jest to koncepcyjna płyta, która nie tylko swoją treścią, ale także strukturą muzyczną pozwala słuchaczom sentymentalnie powrócić do lat 80’ i 90’ – co słychać przede wszystkim w dwóch pierwszych singlach “Promises” oraz “Smoke And Mirrors”. W dniu wydania albumu premierę ma także najnowszy singiel, tytułowy “Belly Of The Whale” wraz z klipem w reżyserii Dominika Radeckiego.

Ten przejmujący i estetyczny obrazek został nakręcony w majestatycznej Twierdzy Modlin, a gościnnie oprócz muzyków wystąpił Krzysztof Zalewski.