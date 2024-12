Piąty studyjny krążek Shawna czerpie głęboko z przebytej przez niego drogi i doświadczeń z ostatnich lat, po odwołaniu trasy koncertowej w 2022 r.

Jest to jego najbardziej intymny i szczery materiał w dotychczasowej karierze. Napisany i nagrany w ciągu dwóch lat projekt powstawał w różnych miejscach – Mendes odwiedził Kostarykę, Rhinebeck w stanie Nowy Jork, Nashville, Waszyngton, nagrywał też w słynnym nowojorskim studiu Electric Lady.

– Ten album jest jak lekarstwo dla mnie. Pomógł mi połączyć się na nowo z samym sobą – pozwolił w przepracowaniu emocji, odnalezieniu jasności i odzyskaniu siły. Każda piosenka opowiada o fragmencie całej podróży. Mam nadzieję, że cały album przyniesie ukojenie i radość słuchaczom – opisuje swoje najnowsze dzieło Shawn Mendes.

Album promują świetnie przyjęte single „Heart of Gold”, „Nobody Knows”, „Why Why Why” i „Isn’t That Enough”.

W pracach nad nowym krążkiem Mendesa wspierali Scott Harris, Mike Sabath („My 21st Century Blues” Raye), Nate Mercereau („New Blue Sun” Andre 3000) i Eddie Benjamin. Wśród autorów piosenek znaleźli się także nagrodzona Grammy Amy Allen i Ethan Gruska (Bon Iver i Phoebe Bridgers). Na liście płac znalazł się ponadto Chris Thile z Punch Brothers.

Premierze nowego towarzyszyło światowe wydarzenie kinowe – projekcja produkcji zatytułowanej „Shawn Mendes: For Friends and Family Only (A Live Concert Film)”. Fani zobaczyli cały materiał z albumu w wydaniu koncertowym, dzień przed premierą. Zarejestrowany występ odbył się w Bearsville Theater w Woodstock w stanie Nowy Jork.

Shawn nie tylko gra i śpiewa, ale także przeplata występy osobistymi zwierzeniami.