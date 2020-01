Do sklepów i serwisów cyfrowych trafił wyczekiwany album Seleny Gomez – „Rare”. Jak mówi sama artystka: – Ta płyta reprezentuje moją podróż ku uzdrowieniu oraz rozwojowi. Nigdy wcześniej nie czułam takiej dumy z albumu.

Do każdej piosenki z „Rare” powstało oficjalne lyric video.„Lose You To Love Me”, singiel promujący „Rare”, to pierwszy numer jeden w zestawieniu Billboard Hot 100 w karierze Seleny. Jest to także utwór z katalogu artystki, który najszybciej uzyskał status platyny w Stanach. Gomez napisała kawałek wspólnie z Julią Michaels, Justinem Tranterem, Mattiasem Larssonem oraz Robinem Fredrikssonem. Obecnie piosenka znajduje się na drugim miejscu zestawienia Top 40 Radio i przekroczyła liczbę 760 mln streamów. „Lose You To Love Me’ znalazło się na wielu podsumowaniach najlepszych piosenek 2019 roku.Teledysk zrealizowany przez Sophie Muller obejrzano ponad 213 mln razy.

„Lose You To Love Me” to 29. utwór Seleny, który trafił do Billboard Hot 100, z czego 14 piosenek znalazło się w pierwszej 20 zestawienia. Do Top 10 trafiło 8 hitów, w tym „Same Old Love” czy „Good For You”. „Bad Liar” zostało ogłoszone najlepszą piosenką 2017 przez dziennikarzy „Billboardu”. W tym samym roku wokalistka wydała „I Can’t Get Enough” – wspólny utwór z Bennym Blanco, J Balvinem i Tainy. W 2018 na listach przebojów królował kawałek „Taki Taki” z DJ Snake, Ozuną i Cardi B – teledysk błyskawicznie przekroczył barierę 100 mln wyświetleń.

Do innych wielkich przebojów Seleny Gomez należą „It Ain’t Me” z Kygo, „Fetish” czy „Wolves” z Marshmello. Solowy katalog Gomez liczy ponad 22,3 miliarda streamów.