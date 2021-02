Nominowany do Grammy norweski duet Seeb prezentuje debiutancki album „Sad in Scandinavia”. Głównym singlem promującym wydawnictwo jest „Run It Up” z gościnnym udziałem K Camp, Tima Northa i Marty’ego Jamesa.

Mocno zainspirowany wydarzeniami z 2020 roku, „Sad in Scandinavia” oferuje słuchaczom moment eskapizmu. Flirtując z epickimi klawiszami, emocjonalnymi tekstami i dyskotekowymi przebojami, Seeb – Simen Eriksrud i Espen Berg – w pełni uchwycili prawdziwą nordycką melancholię. Jak tłumaczą artyści:

Chcieliśmy stworzyć bardzo ludzką płytę. Wszyscy jesteśmy zamknięci od tak dawna. Wydaje się, że nasza płyta to muzyka z innego świata. W pewnym sensie tworzymy alternatywną rzeczywistość na tej płycie. To nasz sposób na radzenie sobie z tym bardzo mrocznym okresem. Z izolacją. Każdego dnia robiliśmy bardzo długie spacery po lesie. Mamy to szczęście, że żyjemy w mieście z łatwym dostępem do natury.

Na wydawnictwo trafiły ulubione kawałki fanów, w tym m.in. „Grip” ft. Bastille, „Unfamiliar” ft. Goodboys & VRVY, „Free To Go”, „Don’t You Wanna Play” oraz tytułowe „Sad in Scnadinavia” ft. Zak Abel. Główny singiel z wydawnictwa, „Run It Up”, to doskonały przykład lekkiej produkcji oraz wszechstronności duetu. Gitarowe riffy i vibe z lat zerowych tworzą niezwykle chwytliwy kawałek. Seeb tak opowiada o utworze:

„Run It Up” to opowieść o dobrym czasie i życiu chwilą. Odpuszczaniu rozpraszaczy i dramatów, docenianie każdej minuty naszego istnienia. O tym, by nie zniechęcać się i robić to, co uważamy za słuszne.

Simen i Espen zyskali światowy rozgłos za sprawą remiksu „I Took A Pill In Ibiza” Mike’a Posnera z 2016 roku – jest to 39. najchętniej streamowany utwór ostatniej dekady. To właśnie ten utwór zapewnił duetowi nominację do Grammy oraz możliwość współpracy z takimi gwiazdami jak Coldplay, Taylor Swift, Ed Sheeran, 5 Seconds Of Summer, Bastille i Dagny.

Utwory współtworzone przez Seeb mają ponad 70 odznaczeń złotej lub platynowej płyty.