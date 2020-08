Po sukcesie kolejnych singli, radiowych playlistach oraz serii wyprzedanych koncertów w Wielkiej Brytanii i innych miejscasch świata, zespół Sea Girls prezentuje wyczekiwany debiutancki album. „Open Up Your Head” ukazuje się nakładem Polydor, a za produkcję wszystkich 14 gitarowo-popowych kawałków odpowiada Larry Hibbitt.

Wydawnictwo promowały single „Forever”, „All I Want To Hear You Say”, „Do You Really Wanna Know?” i „Ready for More”, a w dniu premiery do tego grona dołączył utwór „Transplant”.

Na „Open Up Your Head” frontman Henry Camamile pokazuje się jako autor świetnych historii dla swojego pokolenia. Album wypełniony jest kolorowymi melodiami, gitarami oraz klawiszowymi hookami – to eksplozja radosnego indie rocka, stojącego w kontraście z mrocznym songwritingiem Camamile’a. Henry pisze między innymi o konsekwencjach groźnego urazu głowy. Dotykając tak trudnych tematów muzykowi udało się jednak stworzyć wydawnictwo pełne nadziei.

Skojarzenia z młodym Brandonem Flowersem nieprzypadkowe. Jak wyjaśnia lider Sea Girls: – Nie kupuję tego całego konceptu miłości z kwiatkami. Prawdziwe relacje się rozpadają, ranią cię i musisz sobie z tym poradzić, więc robisz, co trzeba, by przestało boleć. Myślę, że muzyka zawsze była tym czymś, co mnie ocalało.