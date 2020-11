Po serii samodzielnych singli (w tym duetach z Demi Lovato czy Calvinem Harrisem) oraz sukcesów na przecięciu świata muzyki i filmu w postaci Grammy, BRIT, Złotego Globa i Oscara, czas na nowy album. Sam Smith prezentują „Love Goes”.

Pierwszą zapowiedzią nowego materiału był duet z Burna Boy „My Oasis”, natomiast wiodący singiel albumu „Love Goes” to „Diamonds” – kawałek o wyzwalającej miłości przeżytej bez żadnego żalu, w którym wokal Sama Smitha błyszczy jak tytułowe minerały. Do utworu powstał klip wyreżyserowany przez Luke’a Monaghana, który wcześniej zrealizował teledyski do „Too Good At Goodbyes” i „Writing’s On The Wall”). Oznacza to, że ich wspólna praca zgromadziła ponad 2,5 miliarda streamów.

Dotychczasowy katalog Sama Smitha liczy 30 miliardów streamów. Oba albumy artysty trafiły na szczyt list sprzedaży w USA oraz Wielkiej Brytanii. Współtwórcą okładki „Love Goes” oraz klipu do nowego singla „Kids Again” jest słynny na całym świecie brytyjskie fotograf modowy oraz reżyser Alasdair McLellan („Vogue”, Kim Jones, Louis Vuitton).

Lista współtwórców „Love Goes” jest równie imponująca: znaleźli się na niej m.in. Steve Mac (Ed Sheeran, Celine Dion), Shellback/MXM (Robyn, P!nk, Britney Spears), Labrinth, Stargate, Guy Lawrence z Disclosure oraz Jimmy Napes.

Sam Smith tak mówią o płycie: “Ostatnie dwa lata były najbardziej eksperymentalnym czasem w moim życiu, nie tylko osobiście, ale i muzycznie. Za każdym razem w studiu obiecywaliśmy sobie, że będziemy sięgać gwiazd, bez ograniczeń. Efekty są magiczne, terapeutyczne i po prostu przyjemne. Moja miłość do muzyki jest bardzo szeroka, a wszystkie guilty pleasures zamieniam w pleasures. Żadnej winy, żadnego wstydu, czysta miłość do śpiewania, tworzenia i tańczenia. Czuję olbrzymią wdzięczność do wszystkich ludzi, którzy docenili moją kreatywność oraz obrany przeze mnie kierunek i pozwolili być kimkolwiek zechcę w studiu… Posłuchajcie tych piosenek z otwartym sercem, traktujcie każdą jako inny kwiat z ogrodu, bawcie się przy nich. Przy pisaniu kilku z nich nie chcieliśmy brać wszystkiego na poważnie. Mam nadzieję, że uśmiechniecie się przy tych kawałkach, bo dzięki nim uśmiech zagościł też na mojej twarzy”

W trackliście „Love Goes”, poza „Diamonds”, „Kids Again” i „My Oasis”, znajdziemy też (jako utwory dodatkowe) single wydane pomiędzy płytami, w tym m.in. duety z Normani, Calvinem Harrisem oraz Demi Lovato.