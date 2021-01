Rhye to projekt mieszkającego w Los Angeles Michaela Milosha. Album „Home” zapowiadały single „Come In Closer”, „Black Rain”, „Beautiful” oraz „Helpless”.

Każdy element „Home” ma znaczenie oraz oddziałuje na zmysły. Następca wydanego w 2018 „Blood” łączy bity, orkiestrowe aranżacje, pianino oraz zmysłowy wokal.

Od czasu debiutanckiego „Woman” z 2013, Milosh większość życia spędził w trasie. Potrafił zagrać nawet sto koncertów rocznie i trudno było mu nazwać domem tylko jedno miejsce. Sprawy zmieniły się, gdy nawiązał relację z Medow-Jenkins – artysta zapragnął wtedy posiadać stałą przestrzeń, która będzie jego bezpieczną przystanią. W takim klimacie powstawało „Blood” wydane w 2018, które opowiada o idei domu jako podstawie kreatywności i wspólnoty.

„Home” to efekt nagrań z 2019 i 2020 w United Recording Studio,s Revival at The Complex (Earth, Wind & Fire) oraz domowym studiu Milosha. Za miks odpowiada Alan Moulder (Nine Inch Nails, Interpol, My Bloody Valentine). Gościnnie na albumie pojawia się Danish National Girls’ Choir, z którym Rhye wystąpił na niezapomnianym koncercie w Danii w 2017.

Niedawno Milosh wydał wspólny utwór z SG Lewisem, „Time”. Kawałek został zainspirowany wschodami słońca w Topandze – Zawsze staram się wypełniać muzyczne cele w taki sposób, aby było to połączone z moim sposobem słuchania oraz odczuwania muzyki w dzieciństwie – podsumowuje Milosh. Ten zamiar doskonale słychać na „Home”. Bez względu na to, dokąd zabierze nas życie, zawsze możemy wrócić do domu.