Płyta zespołu Red Hot Chili Peppers, do którego powrócił John Frusciante. Jest to pierwsze od 2006 roku długogrające wydawnictwo grupy z jego udziałem. Album został wyprodukowany przez Rick Rubina, z którym RHCP przed laty współpracowali z przy kultowych „Blood Sugar Sex Magik”, „Californication”, „By The Way” i „Stadium Arcadium”. Płytę „Unlimited Love” promuje introspekcyjny, nasycony hipnotycznym perkusyjnym groovem i wyrazistym basem utwór „Black Summer”. Oczywiście okraszony pięknym gitarowym solo.

„Chcieliśmy dać światu nieco światła, trochę podnieść ludzi na duchu i sprawić by muzyka połączyła nas wszystkich. Każda z piosenek na „Unlimited Love” odzwierciedla nasze spojrzenie na świat. To nasza życiowa misja. Robimy wszystko by być gotowymi kiedy przyjdzie wielka fala. Ocean daje nam wielkie fale, a ta płyta to przejażdżka przez sumę naszych przeżyć. Mamy nadzieję, że płyta Wam się spodoba.

Dajcie czadu! – mówią członkowie zespołu.