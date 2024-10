Rag’n’Bone Man, znany ze swojego chropawego bluesowego wokalu, podbił świat w 2016 roku debiutanckim albumem „Human”. Wielokrotnie nagradzany brytyjski wokalista wykorzystuje swoją nowo odkrytą równowagę, prezentując światu kolekcję utworów zatytułowaną „What Do You Believe In?”.

Album, uduchowiony i dodający otuchy, jest ukłonem Rag’N’Bone Mana do kochanego przez niego hip-hopu, jak i listem miłosnym do rodziny; dyskusją z samym sobą oraz najbliższymi, próbą uporania się z wielkimi emocjami na różne sposoby, również jako rodzic przekazujący mądrości swojemu dziecku. „What Do You Believe In?” to swego rodzaju podróż, którą Rory Charles Graham podejmuje, by powrócić do korzeni i odkryć w nich zupełnie nowe twórcze terytoria.