Niepowtarzalny producent Purple Disco Machine oferuje nieco bardziej intymną stronę swojego kunsztu i zaprasza do świata drugiego albumu „Exotica”.

Wraz z wydaniem debiutanckiego albumu „Soulmatic” (2017), Purple Disco Machine dał nam wgląd w to, czego możemy oczekiwać od znanego dziś na całym świecie producenta. Artysta odpowiada za wiele przebojowych singli w klubowym świecie, w tym „My House”, a jego debiut przyniósł ogromne sukcesy także utworom „Devil In Me” i „Body Funk”.

Najnowsza płyta „Exotica” składa hołd latom 80. i artystom, którzy inspirowali go na drodze do stania się uznanym na całym świecie producentem. 14-utworowa płyta zawiera wszystkie elementy jego ulubionych utworów z całej dekady – od synth popu z Wielkiej Brytanii, przez style Italo disco Morodera, funk Prince’a, electro soul R&B Luthera Vandrossa, aż po wpływy George’a Michaela i Quincy’ego Jonesa. Głęboko zakorzeniona w jego muzycznej tożsamości, nazwa artysty Purple Disco Machine jest przemyślanym kolażem koloru jego idola z lat 80., Prince’a i podnoszącego na duchu, zabawnego, tanecznego rytmu Miami Sound Machine i Glorii Estefan.

Album zawiera wszystkie rytmy, charakterystyczne gitarowe zagrywki i funkowe linie basowe, które są synonimem płyty Purple Disco Machine. Po wydaniu kilku singli, w tym kolaboracji z Sophie and the Giants „Hypnotized”, „Fireworks (feat. Moss Kena & The Knocks)”, „Playbox”, a ostatnio „Dopamine (feat. Eyelar)”, Purple Disco Machine szybko zyskał międzynarodową rzeszę fanów, którzy chcą usłyszeć więcej i więcej.

Utwór „Hypnotized” stał się światowym hymnem, został odtworzony ponad 250 milionów razy na różnych platformach, zyskując w Polsce, Włoszech i Szwajcarii potrójną platynę, a beztroskie „Fireworks” szybko podążyły za nim z ponad 70 milionami streamów, dominując na falach radiowych w całej Europie oraz osiągając 5. miejsce w ogólnej liście i 1. miejsce we Włoszech i Niemczech.

Album rozpoczyna się utworem „Can’t Get Enough” z australijską piosenkarką Saharą Beck i jest idealną kontynuacją „Hypnotized”. Razem z długoletnim współpracownikiem Lorenzem Rhodesem w celu wydania „At The Disko”, duet stworzył natychmiastowy podgrzewacz parkietu, zawierający wokoder, tak jak miało to miejsce wcześniej w „Music In You”. „Don’t Stop” to powrót do jego bardziej tradycyjnych, klubowych płyt, podobnie jak tytułowy singiel „Exotica (feat. Mind Enterprises)”. Na szczycie klubowej góry znajduje się również „Loneliness”, charyzmatyczny utwór z kultową włoską producentką Francescą Lombardo. Poświęcając czas na zwolnienie tempa na „I Remember”, Tino współpracował z Elderbrookiem, który w ostatnich latach stał się jednym z najbardziej kultowych wokalistów w przestrzeni elektronicznej – jego transcendentny wokal zachwyca wraz z szybującymi syntezatorami i harmonicznymi efektami wokalnymi, tworząc niebiański kawałek melancholijnego disco. „Wanna Feel Like a Lover (feat. Ed Mac)” jest prawdziwym połączeniem kwintesencji stylu lat 80., chlubiąc się charakterystyczną saksofonową solówką dekady.

Wychodząc poza swój współczesny szablon disco, Tino połączył siły z ukraińsko-angielskim żeńskim duetem Bloom Twins w „Opposite of Crazy”, łącząc ich unikalną mieszankę alt dark synth popu, z dziwacznymi i hałaśliwymi gitarami w stylu Prince’a. Energia, dusza i czysta zaciekłość przebijają się od pierwszej nuty „Hands to the Sky” z wybitnymi talentami wokalnymi Fiorious i House Gospel Choir. Warta uwagi jest także współpraca z brooklyńskimi hipsterami disco Pink Flamingo Rhythm Revue – niezwykle funky „Money Money” zawiera najbardziej zgrabną ze wszystkich linii wokalnych, przywodzącą na myśl najbardziej zadziorne, najlepsze boogie Big Apple.

Purple Disco Machine wciąż utrzymuje się na drugim miejscu artystów wszechczasów w Beatport z miliardem strumieni i ponad 10 milionami słuchaczy miesięcznie na Spotify. Artysta na każdym kroku wprowadza innowacje i udoskonalenia – z szeregiem godnych uwagi remiksów dla Dua Lipy, Lady Gagi i Ariany Grande, Marka Ronsona, Foals, Calvina Harrisa, Fatboy Slima, Sir Eltona Johna, Royal Blood, Duke Dumont oraz Diplo & SIDEPIECE, w połączeniu z własnymi dominującymi „Body Funk”, „Dished (Male Stripper)” i „Devil In Me” (feat. Duane Harden & Joe Killington) z jego debiutanckiego albumu „Soulmatic”. Wpływ Purple Disco Machine na światową scenę muzyki tanecznej będzie niewątpliwie namacalne dla przyszłych pokoleń.