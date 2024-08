Post Malone z dumą prezentuje wyczekiwany przez fanów pierwszy album country w swojej karierze. „F-1 Trillion” trafiło na rynek nakładem Mercury Records/Republic przy współpracy z Big Loud. W nagraniu tego odważnego dzieła Posty’ego wsparli giganci gatunku. Na płycie możemy usłyszeć takie znakomitości jak Dolly Parton, Hank Williams JR., Tim McGraw, Jelly Roll, Lainey Wilson, Chris Stapleton i inni.

Premierę całości poprzedziło wydanie znakomicie przyjętych singli, w tym niedawnego „Guy For That” z gościnnym udziałem Luke’a Combsa. Utwór zgromadził dotychczas ponad 27 mld na samym Spotify, zyskując jednocześnie szerokie uznanie krytyków. „I Had Some Help” z Morganem Wallenem nie tylko zadebiutowało na pierwszym miejscu listy Billboard Hot 100, ale zrobiło to w wielkim stylu, notując najwyższą tygodniową sprzedaż od 2020 r. Singiel stał się szóstym numerem jeden w karierze Post Malone’a i drugim w przypadku Wallena. Piosenka utrzymywała się na najwyższej pozycji przez pięć tygodni, co nie udało się w tym roku żadnemu innemu utworowi. Nieco ponad trzy miesiące po premierze utwór ma już ponad miliard streamów na wszystkich platformach.

Post Malone to nagrodzony dziewięcioma diamentowymi płytami, nominowany do Grammy fenomen z Dallas. Artysta regularnie zmienia historię, zaciera granice i z każdym ruchem wywołuje gorące dyskusje w internecie. Objawił się w 2015 r. i podbił świat twórczością, w której swobodnie miesza gatunki i inspiruje wielu artystów.