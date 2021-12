“To The Bone” to poruszające historie o miłości. Album jest wynikiem współpracy polskiej artystki Poli Rise i australijskiego wokalisty i producenta Andy’ego Ward’a. To mieszanka dwóch muzycznych światów. Polsko – australijski duet w swoich utworach porusza kwestię trudnych emocji wynikających z relacji międzyludzkich, a czasami relacji z sobą̨ samym. Utwory układają̨ się w opowieść o rożnych odcieniach miłości, przywiązania, ale i smutku i utraty kontroli. Głosy Poli i Andy’ego idealnie się uzupełniają̨ i od pierwszych dźwięków zabierają słuchacza do ich własnego, muzycznego świata.

Pierwszy singiel, który uzyskał status złotego – „Higher”, mówił o najbardziej ekscytującym momencie związku – uniesieniu, które daje początek miłości. „Mama Said” ostrzegał przed toksycznym uczuciem, „We Are Done” opowiadał o szantażach emocjonalnych, które sobie nawzajem czasem fundujemy. Współpraca Poli i Anddiego to wyjątkowe połączenie dwóch bardzo wrażliwych twórców, których dzieli 15 000km. Cała płyta powstawała na odległość, a artyści nigdy nie spotkali się osobiście. Nie przeszkodziło to zbudowaniu między nimi wyjątkowej relacji i stworzeniu projektu, który jest przepełniony emocjami. To doskonały wybór dla fanów chilloutowych brzmień w stylu Toma Odell’a, Lorde czy Jamesa Blake’a.