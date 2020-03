Zespół, który nigdy nie związał się na stałe z jednym gatunkiem – Phantogram, skład którego tworzą wieloletni przyjaciele Josh Carter i Sarah Barthel – prezentuje czwarty album studyjny „Ceremony”. Taneczne bity, gitarowa psychodela i elektroniczny pop – obok tego zestawu nie da się przejść obojętnie.

„Ceremony” to pierwszy album Phantogram, który powstał w całości w okolicach Los Angeles. Zespół spędził tydzień na Rancho de la Luna, a większość albumu została nagrana w domowym studio Sarah nazwanym „Harmonie West” (poprzednie wydawnictwa grupy były nagrywane w Harmony Lodge w Upstate New York). Album promują single „In A Spiral”, „Mister Impossible”, „Into Happiness” oraz „Pedestal”. Pełna tracklista poniżej.

Phantogram zyskał rozgłos w 2010 za sprawą debiutanckiego „Eyelid Movies”. Zespół ma na koncie prawie pół miliarda streamów, dwa złote single – „Fall In Love” i „When I’m Small”. Muzycy koncertowali m.in. z The xx, Muse, M83 czy Alt-J. Poprzedni album Phantogram, „Three”, trafił do Top 10 Billboard Top 200 i Top 5 Billboard’s Top Album Sales.