„Gigaton”, to nowy album Pearl Jam, dostępny od piątku w sklepach i serwisach cyfrowych. W serwisie Metacritic wydawnictwo zanotowało drugą najwyższą średnią ocen, ustępując jedynie kultowemu „Ten”.

Kilka dni przed premierą, Pearl Jam uruchomił specjalną infolinię 585-20-PEARL (585-207-3275). Dzwoniąc pod numer, fani mogli posłuchać przedpremierowo utworów z „Gigaton”.

Wydawnictwo promowały single „Dance of the Clairvoyants”, „Superblood Wolfmoon” oraz „Quick Escape”.

W recenzji Associated Press czytamy: „Pearl Jam wracają ze wspaniałym albumem”, dziennikarze „Rolling Stone” z notą 4/5 oznajmili: „Grupa połączyła niepokój znany z utworów takich jak „Jeremy” czy „Alive” z dozą czułości, a nawet błyskami nadziei”. UPROXX gwarantuje: „Pearl Jam są tak solidni na „Gigaton” jak nikt w dzisiejszych czasach”. „Spin” określił nowy album grupy jako „najlepszy od późnych lat 90.”. Więcej cytatów z recenzji tutaj.

„Gigaton” reprezentuje szczytową formę Pearl Jam. Od chwil katharsis napędzanych gitarą takich jak „Who Ever Said”, poprzez lodowate „River Cross”, teksty, riffy i rytmy przekazują przesłanie nadziei, a kulminacją są końcowe słowa Eddie’ego Veddera: „Here and now… won’t hold us down… share the light… won’t hold us down”.

Eddie i Jeff będą gośćmi podcastu Billa Simmonsa, dostępnym we wszystkich platformach z podcastami.

Za produkcję krążka odpowiadają Josh Evans i Pearl Jam. „Gigaton” to następca nagrodzonego Grammy „Lightning Bolt” z października 2013.