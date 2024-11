Patrycja Kosiarkiewicz autorka tekstów oraz wokalistka wraca z nowym materiałem. W listopadzie udostępniła dwa nowe single: “Wyjaśni się” a pod koniec miesiąca usłyszymy “Amigo” Nowości, to zwiastun płyty jaka ma pojawić się w 2025 roku.

Artystka zmieniła swój muzyczny styl względem poprzedniego materiału, pozbawiła swoje utwory elektronicznych ozdobników stawiając na gitary czy bębny. Dlaczego nastąpił powrót do korzeni?

Tak nas wezwało, nie było w tym specjalnej strategii,a teraz wracamy robimy coś, co będzie modne. Poczuliśmy zew z serca. Mamy świetny skład, dobrze nam to zagrało. Nie było w tym jakiegoś rodzaju kalkulacji.

Jakie będą są nowe single wokalistki ?

To jest gitarowe granie. Dla mnie, to jest rockowa muzyka, trącąca taką americaną z elementami bluesa, cieżko mi to zdefiniować. W jąką szufladkę, to włożyć ? Od tego bardziej są dziennikarze.